Catania, Raffaele dopo l’eliminazione in Coppa Italia: “Torniamo al lavoro, c’è molto da fare” (Di giovedì 24 settembre 2020) Esordio tutt'altro che fortunato per il Catania di Giuseppe Raffaele.Ieri sera, fra le mura amiche dello Stadio "Massimino", la compagine etnea ha affrontato il Notaresco in occasione della sfida valida per il primo turno di Coppa Italia. Una sconfitta a sorpresa, quella rimediata dai rossazzurri, maturata ai tempi supplementari per mano proprio della compagine abruzzese, che milita in Serie D. Il Catania era passato in vantaggio con un gran gol da fuori area messo a segno da Biondi al minuto 26, ma al 10' della ripresa Speranza era riuscito a riportare il risultato in parità. Poi, al 9' del primo tempo supplementare, Dos Santos, sugli sviluppi di un angolo, ha segnato di testa il gol della storica impresa.Coppa Italia, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020) Esordio tutt'altro che fortunato per ildi Giuseppe.Ieri sera, fra le mura amiche dello Stadio "Massimino", la compagine etnea ha affrontato il Notaresco in occasione della sfida valida per il primo turno di. Una sconfitta a sorpresa, quella rimediata dai rossazzurri, maturata ai tempi supplementari per mano proprio della compagine abruzzese, che milita in Serie D. Ilera passato in vantaggio con un gran gol da fuori area messo a segno da Biondi al minuto 26, ma al 10' della ripresa Speranza era riuscito a riportare il risultato in parità. Poi, al 9' del primo tempo supplementare, Dos Santos, sugli sviluppi di un angolo, ha segnato di testa il gol della storica impresa., ...

