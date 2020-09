Catania | Le Mura annuncia ricorso per i 4 punti di penalizzazione

(Di giovedì 24 settembre 2020) L’amministratore unico Nico Lecommenta l’odierno dispositivo del Tribunale Federale Nazionale, che ha inflitto al Calciodiin classifica e un’ammenda pari a 500 euro: “Si tratta di unariconducibile, come noto, ad alcuni inadempimenti della precedente gestione. Dopo la pubblicazione delle motivazioni, presenteremo il nostroalla Corte Federale d’Appello”. ITA Sport Press.

L'amministratore unico Nico Le Mura commenta l'odierno dispositivo del Tribunale Federale Nazionale, che ha inflitto al Calcio Catania 4 punti di penalizzazione in classifica e un'ammenda pari a 500 e ...