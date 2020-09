Catania, che botta! 4 punti di penalizzazione (Di giovedì 24 settembre 2020) Una Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni: - per Astorina Giovanni Luca Rosario, inibizione di mesi 4 (quattro); - per la società Calcio Catania Spa, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per la contestata recidiva. Così deciso in data 24 settembre 2020. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Una Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni: - per Astorina Giovanni Luca Rosario, inibizione di mesi 4 (quattro); - per la società CalcioSpa,di4 (quattro) in classifica, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per la contestata recidiva. Così deciso in data 24 settembre 2020. ITA Sport Press.

