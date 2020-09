Catania, che botta! 4 punti di penalizzazione per il campionato 2020/21 (Di giovedì 24 settembre 2020) Una brutta tegola si abbatte sul Catania che sta per iniziare la nuova stagione con un pesante handicap. E' arrivata la sentenza del TFN sui problemi della passata gestione. Questo il comunicato della FIGC. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni: - per Astorina Giovanni Luca Rosario, inibizione di mesi 4 (quattro); - per la società Calcio Catania Spa, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per la contestata recidiva. Così deciso in data 24 settembre 2020. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Una brutta tegola si abbatte sulche sta per iniziare la nuova stagione con un pesante handicap. E' arrivata la sentenza del TFN sui problemi della passata gestione. Questo il comunicato della FIGC. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni: - per Astorina Giovanni Luca Rosario, inibizione di mesi 4 (quattro); - per la società CalcioSpa,di4 (quattro) in classifica, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per la contestata recidiva. Così deciso in data 24 settembre. ITA Sport Press.

