Castelli Romani | frode fiscale da oltre 1 milione di euro | sequestrati beni a nota società di LarianoVIDEO

Castelli Romani, frode fiscale da oltre 1 milione di euro: sequestrati beni a nota società di Lariano(VIDEO)

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un provvedimento emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri relativo al sequestro preventivo di beni mobili ed immobili, denaro e quote di capitale di una società di Lariano operante nel settore della compravendita di autoveicoli, per un importo di oltre 1 milione di euro. Le indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia veliterna, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno permesso di smascherare un sodalizio che, ricorrendo al classico copione delle frodi "carosello", aveva costituito, in tutta Italia, circa 40 imprese "cartiere", rappresentate formalmente da "teste di legno", prive di qualsivoglia operatività e struttura aziendale e interposte solo formalmente nella ...

Castelli Romani, frode fiscale da oltre 1 milione di euro: sequestrati beni a nota società di Lariano(VIDEO)

