Caso Suarez, Sandulli (Procura FIGC): “E’ come fare uso di sostanze dopanti, cosa rischia la Juve” (Di giovedì 24 settembre 2020) Piero Sandulli, presidente della Corte d’appello della Procura FIGC, ha parlato a ‘TMW Radio’, durante ‘Maracanà’, del Caso relativo a Luis Suarez e all’ormai celeberrimo esame per la cittadinanza italiana: “Per l’Università è una brutta storia. Certo mi auguro che sia una bolla di sapone, ma ho parecchie perplessità. Mentre da una parte spezziamo il capello in quattro per dare cittadinanza a chi conosce la nostra lingua, si pensi dall’altra ad aggirare le regole sportive e ci si pone in questa situazione. E’ come fare uso di sostanze dopanti per vincere le competizioni. Non si sta facendo una bella figura, se tutto fosse vero. Fa riflettere ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Piero, presidente della Corte d’appello della, ha parlato a ‘TMW Radio’, durante ‘Maracanà’, delrelativo a Luise all’ormai celeberrimo esame per la cittadinanza italiana: “Per l’Università è una brutta storia. Certo mi auguro che sia una bolla di sapone, ma ho parecchie perplessità. Mentre da una parte spezziamo il capello in quattro per dare cittadinanza a chi conosce la nostra lingua, si pensi dall’altra ad aggirare le regole sportive e ci si pone in questa situazione. E’uso diper vincere le competizioni. Non si sta facendo una bella figura, se tutto fosse vero. Fa riflettere ...

pisto_gol : ??Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazi… - pisto_gol : Caso Suarez, la vita degli stranieri di serie B: 'Scuole serali e permessi dal lavoro per studiare. Poi il lockdown… - Gazzetta_it : Caso #Suarez, spunta il reato di concorso in corruzione - TonyRosetti : RT @AntonioCorsa: Una riflessione su come il caso Suarez abbia ancora una volta dimostrato come il giornalismo sportivo d'inchiesta viva an… - nonodifila : RT @MischiGiordano: Su Gazzetta e Corriere della Sera titoloni su Paratici nelle intercettazioni del caso Suarez. Poi leggi l'articolo e sc… -