Caso Suarez, nelle telefonate spunta il ds della Juventus Fabio Paratici (Di giovedì 24 settembre 2020) “nelle telefonate per Suarez spunta Paratici, ds Juve. Per il test di italiano si è mosso il ds bianconero. E’ più importante di Mattarella”. Questi i titoli con cui apre Il Messaggero in edicola questa mattina riguardo al caos legato a Luis Suarez e all’esame truffa. A pagina 15 del quotidiano si legge che “la procura Figc ha aperto un’inchiesta sul club” e che “tra le ipotesi, c’è la penalizzazione della squadra”. Vedremo se nelle prossime ore il club risponderà ai nuovi retroscena. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “per, ds Juve. Per il test di italiano si è mosso il ds bianconero. E’ più importante di Mattarella”. Questi i titoli con cui apre Il Messaggero in edicola questa mattina riguardo al caos legato a Luise all’esame truffa. A pagina 15 del quotidiano si legge che “la procura Figc ha aperto un’inchiesta sul club” e che “tra le ipotesi, c’è la penalizzazionesquadra”. Vedremo seprossime ore il club risponderà ai nuovi retroscena.

Gazzetta_it : Caso #Suarez, spunta il reato di concorso in corruzione - pisto_gol : ??Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazi… - Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - clikservernet : Caso Suarez, la vita degli stranieri di serie B: “Scuole serali e permessi dal lavoro per studiare. Poi il lockdown… - maurodbm70 : RT @baldanza_sergio: Bombe di doping : impunita! Calciopoli: il minimo della pena! Perché Serie B a -9 è una presa per i fondelli.... andav… -