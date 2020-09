Caso Suarez | nelle intercettazioni spunta il nome del ds della Juventus | Paratici

pisto_gol : ??Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazi… - Gazzetta_it : Caso #Suarez, spunta il reato di concorso in corruzione - FBiasin : La dichiarazione dell'avvocato Maria #Turco sul caso #Suarez. - mattiadichiara : @Stefano_Steve85 @FAnonimoP Eh direi di sì, anche perché se hanno tutte le registrazioni, questo so solo 10 frasi ??… - MorgSteve : RT @guido_vaciago: Dacci oggi il nostro caso Suarez quotidiano... -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

L’attaccante uruguayano del Barcellona, Suarez, sarebbe volato in Italia per sostenere un esame sulla lingua in modo da ottenere la cittadinanza nazionale. Allo stesso tempo il direttore tecnico della ...Si infittisce sempre più di dettagli e rivelazioni scottanti il caso Luis Suarez. L’Università degli Studi di Perugia è finita nell’occhio del ciclone per aver favorito il campione del Barcellona circ ...