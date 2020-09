Caso Suarez, nelle intercettazioni spunta il nome del dirigente della Juventus (Di giovedì 24 settembre 2020) La richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano dell’attaccante del Barcellona Luis Suarez sarebbe arrivata dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, questo emergerebbe dalle telefonate intercettate dalla procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. La Guardia di Finanza, impegnata nell’inchiesta, da giorni sta passando al vaglio il materiale sequestrato nelle perquisizioni alla ricerca di nuovi elementi sulla vicenda della cittadinanza italiana ottenuta da Luis Suarez. Al momento il giocatore, i membri del suo staff e i dirigenti dalla Juventus (che era interessata alla cittadinanza del centravanti in ottica calciomercato) non risultato ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020) La richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano dell’attaccante del Barcellona Luissarebbe arrivata dal direttore sportivoFabio Paratici. Secondo quanto riporta il CorriereSera, questo emergerebbe dalle telefonate intercettate dalla procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. La Guardia di Finanza, impegnata nell’inchiesta, da giorni sta passando al vaglio il materiale sequestratoperquisizioni alla ricerca di nuovi elementi sulla vicendacittadinanza italiana ottenuta da Luis. Al momento il giocatore, i membri del suo staff e i dirigenti dalla(che era interessata alla cittadinanza del centravanti in ottica calciomercato) non risultato ...

