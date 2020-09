Caso Suarez | le intercettazioni | «Ho buoni rapporti con i dirigenti della Juve» | «Con lui vinciamo la Champions League»

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il vertice dell’ateneo statale: dobbiamo aiutare il nostro attaccante. E dopo l’esame concordato la docente lo ringrazia via Twitter

Gazzetta_it : Caso #Suarez, spunta il reato di concorso in corruzione - pisto_gol : ??Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazi… - Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - CarriaggioM : RT @catlatorre: I dettagli dalle intercettazioni che stanno venendo fuori dal caso #Suarez non dicono solo quanto i soldi possano essere in… - lolloc91 : RT @pisto_gol: ??Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazioni relat… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

La Stampa

In che modo il nome di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, è emerso nelle intercettazioni al vaglio della procura di Perugia in merito al caso dell’esame B1 di lingua italiana per L ...TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Nel taglio a sinistra viene dedicato ancora spazio alla clamorosa vicenda di Luis Suarez, che rischia di travolgere anche la Juventus. “Caso Sua ...