Caso Suarez | gli studenti si dimettono per protesta E l’università va avanti come se niente fosse | banditi martedì altri tre concorsi per ordinario

«La verità è che qui c'è un gruppo di persone che gestisce gli ambienti dell'università come fossero il tinello di casa loro». A parlare è una fonte istituzionale perugina molto vicina agli ambienti dell'Università per Stranieri di Perugia. Che le cose avessero preso una piega non proprio ortodossa lo sapevano anche gli studenti che hanno definito il Caso di Luis Suarez solo «la punta dell'iceberg». Ma ora a parlare sono persone "che contano", e fanno notare che questo è un vaso di Pandora che ha anche a che fare con presunti esami truccati, ma che questi non sono il solo nodo dell'ateneo. L'ultima novità riguarda le dimissioni dei rappresentanti degli ...

