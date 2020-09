Caso Suarez, anche l’avvocato della Juventus Chiappero presente alle riunioni con l’ateneo di Perugia (Di giovedì 24 settembre 2020) Il sostegno (se legittimo oppure no sarà l’inchiesta penale a stabilirlo) al giocatore uruguaiano che doveva arrivare alla Juventus, Luis Suarez, era talmente importante che a muoversi per lui sono stati i massimi dirigenti del club. Non solo il chief football officier, Fabio Paratici, uno dei dirigenti più importanti e meglio pagati, ma anche il capo dello studio legale che segue la Juventus, oltre alla sede italiana della Fiat Fca, Luigi Chiappero in persona. Caso Suarez, da «Ma te pare che lo bocciamo» a «Ho sentito la rettrice e la linea è questa»: le intercettazioniA raccontare l’indiscrezione è l’agenzia Ansa. Che spiega come fonti della procura perugina ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) Il sostegno (se legittimo oppure no sarà l’inchiesta penale a stabilirlo) al giocatore uruguaiano che doveva arrivare alla, Luis, era talmente importante che a muoversi per lui sono stati i massimi dirigenti del club. Non solo il chief football officier, Fabio Paratici, uno dei dirigenti più importanti e meglio pagati, mail capo dello studio legale che segue la, oltre alla sede italianaFiat Fca, Luigiin persona., da «Ma te pare che lo bocciamo» a «Ho sentito la rettrice e la linea è questa»: le intercettazioniA raccontare l’indiscrezione è l’agenzia Ansa. Che spiega come fontiprocura perugina ...

