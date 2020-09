Caso Suarez, “anche l’avvocato della Juventus Chiappero partecipò a una riunione con l’Università per Stranieri di Perugia” (Di giovedì 24 settembre 2020) Anche lo storico avvocato della Juventus ha partecipato a una riunione con i rappresentanti dell’Università per Stranieri di Perugia per consentire a Luis Suarez di svolgere l’esame di italiano necessario per ottenere la cittadinanza. La novità, appresa dall’agenzia Ansa da fonti qualificate del capoluogo umbro, si riferisce a una videoconferenza via Google Meet alla quale ha partecipato anche Luigi Chiappero, avvocato di grande esperienza, storico difensore della Juventus e principale professionista dello studio Chiusano, fondato da Vittorio Chiusano, già presidente onorario della società bianconera negli anni ’90. Alla riunione a distanza parteciparono anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Anche lo storico avvocatoha partecipato a unacon i rappresentanti dell’Università perdi Perugia per consentire a Luisdi svolgere l’esame di italiano necessario per ottenere la cittadinanza. La novità, appresa dall’agenzia Ansa da fonti qualificate del capoluogo umbro, si riferisce a una videoconferenza via Google Meet alla quale ha partecipato anche Luigi, avvocato di grande esperienza, storico difensoree principale professionista dello studio Chiusano, fondato da Vittorio Chiusano, già presidente onorariosocietà bianconera negli anni ’90. Allaa distanza parteciparono anche ...

