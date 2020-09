Caso Gregoretti | la memoria difensiva di Salvini in vista dell’udienza | “A bordo c’erano due scafisti | governo pienamente coinvolto”

(Di giovedì 24 settembre 2020) I “due” adella nave, la necessità di “concordare con altri Paesi europei” il trasferimento di oltre 100 migranti e il rispetto della “volontà del popolo sovrano”. Tutto con il “pieno coinvolgimento del”. In circa 50 pagine di, il leader della Lega Matteoripercorre i giorni di fine luglio 2019, quando da ministro dell’Interno trattenne per giorni 135 persone adella nave della Guardia Costiera. Vicenda per cui la procura di Catania guidata da Zuccaro aveva chiesto l’archiviazione, ma i giudici non sono stati di questo avviso e dopo nuove indagini hanno messo sotto accusa l’ex vicepremier per sequestro di ...

È stata depositata la memoria difensiva di Matteo Salvini per il Gup di Catania, in vista dell’udienza del 3 ottobre. Il leader della Lega è finito a processo per la vicenda del mancato sbarco di 131 ...Presentata una memoria per smontare l'accusa di sequestro di persone in vista In vista dell’udienza di sabato 3 ottobre a Catania CATANIA - Più di 50 pagine per smontare l’accusa di "sequestro di pers ...