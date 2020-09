Caso Breonna Taylor, l’incriminazione scandalo fa scoppiare la rabbia negli Usa (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Caso Breonna Taylor torna a infiammare gli Stati Uniti. A scatenare le proteste, che sono scoppiate in tutte le principali città degli States, è stata l’incriminazione per condotta pericolosa di Brett Hankinson, uno degli agenti che lo scorso marzo ha crivellato di colpi nella sua abitazione la giovane afroamericana, divenuta uno dei volti del Black Lives Matter. Un’incriminazione per la quale l’ex poliziotto rischia 15 anni di carcere, se condannato, ma che non riconosce l’uccisione della 26 enne di Louisville, in Kentucky. LEGGI ANCHE > Violenze della polizia sui neri, la Nba rinvia le partite Caso Breonna Taylor, manifestazioni e spari contro la polizia a Louisville Le proteste per il Caso ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) Iltorna a infiammare gli Stati Uniti. A scatenare le proteste, che sono scoppiate in tutte le principali città degli States, è stata l’incriminazione per condotta pericolosa di Brett Hankinson, uno degli agenti che lo scorso marzo ha crivellato di colpi nella sua abitazione la giovane afroamericana, divenuta uno dei volti del Black Lives Matter. Un’incriminazione per la quale l’ex poliziotto rischia 15 anni di carcere, se condannato, ma che non riconosce l’uccisione della 26 enne di Louisville, in Kentucky. LEGGI ANCHE > Violenze della polizia sui neri, la Nba rinvia le partite, manifestazioni e spari contro la polizia a Louisville Le proteste per il...

