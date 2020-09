Caserta, Fabio Massa al Duel Village col suo ‘Mai per sempre’ (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dopo il successo di ‘AEffetto Domino’ il regista Fabio Massa torna al Duel Village di Caserta con ‘Mai per sempre’, una storia forte e, a tratti, struggente interpretata da attori del calibro di Cristina Donadio, Gianni Parisi, Gianni Ferreri, Massimiliano Rossi, Yulia Mayerchuk, Massimo Bonetti, Benedetta Valenzano, Emiliano De Martino. Un cast corale per dare vita ad un film che indaga sulle zone d’ombra che ognuno di noi tiene nascoste. L’appuntamento è per domenica 27 settembre alle ore 20,45 nella sala grande del cinema di via Borsellino. Condurrà la serata Christian Coduto. Sul palco con il regista e protagonista Fabio Massa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo il successo di ‘AEffetto Domino’ il registatorna aldicon ‘Mai per sempre’, una storia forte e, a tratti, struggente interpretata da attori del calibro di Cristina Donadio, Gianni Parisi, Gianni Ferreri, Massimiliano Rossi, Yulia Mayerchuk, Massimo Bonetti, Benedetta Valenzano, Emiliano De Martino. Un cast corale per dare vita ad un film che indaga sulle zone d’ombra che ognuno di noi tiene nascoste. L’appuntamento è per domenica 27 settembre alle ore 20,45 nella sala grande del cinema di via Borsellino. Condurrà la serata Christian Coduto. Sul palco con il regista e protagonista...

