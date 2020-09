Carta di credito invece dei contanti: con il cashless premio del governo fino a 3 mila euro (Di giovedì 24 settembre 2020) Se tutti i giorni di paghi caffè o cappuccino con la Carta di credito, potresti essere fra i 100 mila italiani che usano di più la moneta elettronica e ricevere in premio dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte 3 mila euro. L'addio ai contanti per tutti i pagamenti si avvicina, il governo procede spedito sul cashback e Conte lavora al piano cashless. Il piano - secondo fonti vicine al governo - sarà promosso grazie ai 3 miliardi di euro l'anno stanziati. Chi partecipa all'iniziativa beneficerà in tre modi: A) 10% di "cashback", cioè un rimborso del 10% degli acquisti effettuati con moneta elettronica. Con un massimale di spesa di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Se tutti i giorni di paghi caffè o cappuccino con ladi, potresti essere fra i 100italiani che usano di più la moneta elettronica e ricevere indal presidente del Consiglio Giuseppe Conte 3. L'addio aiper tutti i pagamenti si avvicina, ilprocede spedito sul cashback e Conte lavora al piano. Il piano - secondo fonti vicine al- sarà promosso grazie ai 3 miliardi dil'anno stanziati. Chi partecipa all'iniziativa beneficerà in tre modi: A) 10% di "cashback", cioè un rimborso del 10% degli acquisti effettuati con moneta elettronica. Con un massimale di spesa di ...

