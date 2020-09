Carlo Cracco serve solo mezza pizza: la provocazione dello chef ai clienti del ristorante stellato (Di giovedì 24 settembre 2020) La pizza di Carlo Cracco servita a metà Carlo Cracco lancia una provocazione ai suoi clienti: nel suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano la pizza viene servita a metà. Uno sgarbo non da poco quello dello chef stellato e giudice di Masterchef. Ma dietro al gesto poco cortese di Cracco si nasconde un fine nobile. I clienti del ristorante milanese Cracco in Galleria si sono trovati nel piatto la pizza ridotta di un terzo, perché corrisponde esattamente alla quantità di cibo che ogni giorno viene sprecato nel mondo (pari a circa 1,6 miliardi di ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020) Ladiservita a metàlancia unaai suoi: nel suoin Galleria Vittorio Emanuele a Milano laviene servita a metà. Uno sgarbo non da poco quelloe giudice di Master. Ma dietro al gesto poco cortese disi nasconde un fine nobile. Idelmilanesein Galleria si sono trovati nel piatto laridotta di un terzo, perché corrisponde esattamente alla quantità di cibo che ogni giorno viene sprecato nel mondo (pari a circa 1,6 miliardi di ...

