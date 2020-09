Canon EOS C70: qualità cinematografica su RF-Mount (Di giovedì 24 settembre 2020) Arriva Canon EOS C70, la prima videocamera versatile e compatta che combina l’eccellente qualità immagine della gamma Cinema EOS con la portabilità e la flessibilità della linea EOS R e di tutto il sistema di ottiche RF-Mount che si sta formando Canon EOS C70 è una videocamera perfetta per un’ampia gamma di applicazioni, tra le quali: documentari, produzioni indipendenti o più complesse, notiziari e ora anche social media, grazie alla speciale funzionalità di ripresa in verticale. Le sue dimensioni e caratteristiche consentono ai professionisti di utilizzarla a mano libera o di installarla su un drone o un gimbal, offrendo la massima libertà creativa. Inoltre, i molteplici formati di registrazione su scheda SD, che comprendono 4K fino a 120 fps come anche EOS R5, formati ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 settembre 2020) ArrivaEOS C70, la prima videocamera versatile e compatta che combina l’eccellente qualità immagine della gamma Cinema EOS con la portabilità e la flessibilità della linea EOS R e di tutto il sistema di ottiche RF-che si sta formandoEOS C70 è una videocamera perfetta per un’ampia gamma di applicazioni, tra le quali: documentari, produzioni indipendenti o più complesse, notiziari e ora anche social media, grazie alla speciale funzionalità di ripresa in verticale. Le sue dimensioni e caratteristiche consentono ai professionisti di utilizzarla a mano libera o di installarla su un drone o un gimbal, offrendo la massima libertà creativa. Inoltre, i molteplici formati di registrazione su scheda SD, che comprendono 4K fino a 120 fps come anche EOS R5, formati ...

Dopo 80 anni si chiude un'era per Canon che dice addio definitivamente alla pellicola interrompendo le vendite della EOS-1v, ultima SLR dell'azienda. Rollei tenta il colpaccio e lancia su Kickstarter ...

Dopo 80 anni si chiude un'era per Canon che dice addio definitivamente alla pellicola interrompendo le vendite della EOS-1v, ultima SLR dell'azienda. Rollei tenta il colpaccio e lancia su Kickstarter ...