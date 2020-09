Campania, obbligo di mascherina all’aperto (Di giovedì 24 settembre 2020) La Campania vara l’obbligo della mascherina anche all’aperto mascherina ovunque e sempre. E’ questa la nuova regola in vigore in Campania dal 24 settembre e fino al 4 ottobre per contrastare la diffusione del Coronavirus. L’obbligo della mascherina all’aperto era stato abolito lo scorso 22 giugno, ma la risalita dei contagi e la riapertura delle … L'articolo Campania, obbligo di mascherina all’aperto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 24 settembre 2020) Lavara l’dellaanche all’apertoovunque e sempre. E’ questa la nuova regola in vigore indal 24 settembre e fino al 4 ottobre per contrastare la diffusione del Coronavirus. L’dellaall’aperto era stato abolito lo scorso 22 giugno, ma la risalita dei contagi e la riapertura delle … L'articolodiall’aperto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Torna alta l'allerta Covid in Campania e il governatore appena riconfermato Vincenzo De Luca stringe le cinghie re-istituendo l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Bisognerà proteggere bocc ...

Mascherine obbligatorie, cosa cambia a scuola. Con ordinanza numero 72 del 24 settembre il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha reso obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’este ...

