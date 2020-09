Campania, mascherine obbligatorie all'aperto fino al 4 ottobre (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuova ordinanza del presidente De Luca. L'obbligo vale per tutta la giornata. Cresce l'allarme per i nuovi contagi. Il governatore: "Rigore per evitare nuove chiusure" Leggi su repubblica (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuova ordinanza del presidente De Luca. L'obbligo vale per tutta la giornata. Cresce l'allarme per i nuovi contagi. Il governatore: "Rigore per evitare nuove chiusure"

stanzaselvaggia : Interessante come Toti e De Luca PRIMA si siano fatti rieleggere, DOPO abbiano deciso di ripristinare l’obbligo del… - MediasetTgcom24 : Covid, in Campania mascherine obbligatorie anche all'aperto #mascherine - HuffPostItalia : De Luca: 'Obbligo di mascherine all'aperto in Campania' - rep_napoli : Campania, mascherine obbligatorie all'aperto fino al 4 ottobre [di ANTONIO DI COSTANZO] [aggiornamento delle 17:34] - inginfgil : RT @Icios007: ?? De Luca: 'Obbligo mascherine all'aperto'. In Campania il più alto tasso di crescita dei contagi. In Lombardia il più basso… -