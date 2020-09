Campania, la giunta del Senato accoglie il ricorso di Lotito per la mancata elezione. Il presidente della Lazio: 'No comment' (Di giovedì 24 settembre 2020) La giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha accolto il ricorso di Claudio Lotito contro l'elezione a Palazzo Madama di Vincenzo Carbone . La giunta, ha spiegato il presidente ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020) Ladelle elezioni e delle immunità parlamentari delha accolto ildi Claudiocontro l'a Palazzo Madama di Vincenzo Carbone . La, ha spiegato il...

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Non avrei mai creduto che in questi due anni e mezzo io sarei stato additato da tanti giornali, dalla gente, come il senatore abusivo, come se stessi occupando un posto ch ...

Una sola donna eletta nel centrodestra

Ad urne chiuse, in Puglia e Campania, le donne rimangono ancora poche nei Consigli regionali. Con la differenza che, mentre in Puglia col blitz governativo per il voto con la doppia preferenza di gene ...

