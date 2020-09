Campania, giro di vite di De Luca contro il virus: nuove restrizioni per movida e negozi (Di giovedì 24 settembre 2020) Non solo obbligo di mascherina per tutto il giorno. Con la nuova ordinanza di Vincenzo De Luca torna il giro di vite sulla movida e sulle attività commerciali. Il governatore ha infatti introdotto nuove misure restrittive e nuovi obblighi per negozianti e responsabili di uffici pubblici. Campania, tornano le misure restrittive per negozi e uffici … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Non solo obbligo di mascherina per tutto il giorno. Con la nuova ordinanza di Vincenzo Detorna ildisullae sulle attività commerciali. Il governatore ha infatti introdottomisure restrittive e nuovi obblighi peranti e responsabili di uffici pubblici., tornano le misure restrittive pere uffici … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

andrea41183532 : @RobiVil @VincenzoDeLuca @regionecampania Le terapie intensive che aumentano non bastano si faccia un giro in Campania prima di parlare - EureosCriss : RT @usato_di_sicuro: Giro di vite in Campania: obbligo di mascherine anche all'aperto. Quante mascherine deve far fuori De Luca? Ha un ecce… - usato_di_sicuro : Giro di vite in Campania: obbligo di mascherine anche all'aperto. Quante mascherine deve far fuori De Luca? Ha un e… - IAMCALCIOBENEVE : Ponte '98. Sospiro di sollievo: secondo giro di tamponi negativo - CarriaggioM : RT @DiegoA20_17_38: È quello che dico io di #salvini, FU STATO condannato per razzismo e sono mesi che va in giro tutto Peace&Love a dire p… -