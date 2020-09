Campania, De Luca firma nuova ordinanza: obbligo di mascherina all’aperto (Di giovedì 24 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha deciso di introdurre una nuova stretta in tema di virus, per provare a frenare i contagi, nettamente in ascesa. Il governatore ha firmato una nuova ordinanza in cui, da oggi e fino al 4 ottobre prossimo, su tutto il territorio regionale viene disposto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. De Luca dichiara: «Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore». La norma prevede nello specifico: “E’ disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Il presidente della Regione, Vincenzo Deha deciso di introdurre unastretta in tema di virus, per provare a frenare i contagi, nettamente in ascesa. Il governatore hato unain cui, da oggi e fino al 4 ottobre prossimo, su tutto il territorio regionale viene disposto l’di indossare laall’aperto. Dedichiara: «Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore». La norma prevede nello specifico: “E’ disposto l’, su tutto il territorio regionale, di indossare la ...

