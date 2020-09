Call of Duty: Warzone, ecco il trailer della Season 6 (Di giovedì 24 settembre 2020) Sta per arrivare la Season 6 di Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, e per l’occasione Ininity Ward ha pubblicato un nuovissimo trailer Call of Duty: Warzone continua a riscuotere un grande successo fra i videogiocatori e ogni giorno sempre più persone si avvicinano al gioco. Questo è dovuto principalmente alla qualità del titolo, ma anche al costante supporto di Infinity Ward. Ogni volta che vengono aggiunti nuovi contenuti tantissimi giocatori corrono a provarli e in particolare con il lancio della Season 5 la popolarità del gioco è schizzata alle stelle. Non è passato molto tempo dal lancio della scorsa stagione, ma nonostante ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 settembre 2020) Sta per arrivare la6 diofe Modern Warfare, e per l’occasione Ininity Ward ha pubblicato un nuovissimoofcontinua a riscuotere un grande successo fra i videogiocatori e ogni giorno sempre più persone si avvicinano al gioco. Questo è dovuto principalmente alla qualità del titolo, ma anche al costante supporto di Infinity Ward. Ogni volta che vengono aggiunti nuovi contenuti tantissimi giocatori corrono a provarli e in particolare con il lancio5 la popolarità del gioco è schizzata alle stelle. Non è passato molto tempo dal lancioscorsa stagione, ma nonostante ...

lollo___95 : @LucasPaqueta97 quando ci ho sperato in te.. peccato che poi è uscito Call of Duty Warzone - tuttoteKit : Call of Duty: Warzone, ecco il trailer della Season 6 #CallOfDutyWarzone #CallOfDutyModernWarfare #InfinityWard #PC… - aaron_trendy : E se dico la missione dove spari a gente a caso su call of duty mw2 - AdolfusJackson : RT @jemeca_007: Echando un rato jugando!!! !!! Call of Duty Modern Warfare | Warzone - GamingTalker : Call of Duty Black Ops Cold War, nuovi dettagli sulle missioni secondarie da una recente intervista… -