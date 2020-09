Calciomercato Udinese: Pereyra vicino al ritorno in bianconero (Di giovedì 24 settembre 2020) Calciomercato Udinese: Roberto Pereyra è vicino al ritorno in bianconero. Annuncio già nelle prossime ore Roberto Pereyra è vicino al ritorno all’Udinese. Come riporta Gianluca Di Marzio il centrocampista potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore, dopo l’accelerata dei giorni scorsi. Al Watford dal 2016, il giocatore argentino ha vissuto in Friuli dal 2011 al 2014. L’argentino ha vestito anche la maglia bianconera durante la sua esperienza in Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020): Robertoalin. Annuncio già nelle prossime ore Robertoalall’. Come riporta Gianluca Di Marzio il centrocampista potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore, dopo l’accelerata dei giorni scorsi. Al Watford dal 2016, il giocatore argentino ha vissuto in Friuli dal 2011 al 2014. L’argentino ha vestito anche la maglia bianconera durante la sua esperienza in Serie A. Leggi su Calcionews24.com

Roberto Pereyra è vicino al ritorno all’Udinese. Come riporta Gianluca Di Marzio il centrocampista potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore, dopo l’accelerata dei giorni scorsi. Al Watford da ...

Verona, ecco Tameze: "La piazza ideale per me"

VERONA - "Il mio ruolo? Tutti i ruoli del centrocampo si addicono alle mie caratteristiche. Il Verona l'ho conosciuto lo scorso anno giocandoci con l'Atalanta, mi aveva impressionato per il suo gioco ...

