Calciomercato Roma: trattativa con il Real Madrid per Borja Mayoral (Di giovedì 24 settembre 2020) Calciomercato Roma: il club giallorosso è in trattativa con il Real Madrid per l'acquisto di Borja Mayoral. I dettagli Dopo che è sfumato l'arrivo di Arkadiusz Milik, la Roma cerca sempre un rinforzo in attacco, uno che possa ricoprire il ruolo di vice Dzeko. Il nome giusto potrebbe essere quello di Borja Mayoral del Real Madrid. Come riporta Gianluca Di Marzio, c'è una trattativa in corso con i Blancos per il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2021 e che era stato nel mirino anche della Lazio.

