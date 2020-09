Calciomercato Juventus, sì allo scambio con il Barça: ecco il nuovo attaccante! (Di giovedì 24 settembre 2020) scambio DEMBELE DOUGLAS COSTA- Come riportato da “Tuttosport”, Juventus e Barcellona potrebbero lavorare sullo scambio Dembelè-Douglas Costa già nei prossimi giorni. Una mossa che permetterebbe ai due esterni offensivo di rigenerarsi dopo le ultime stagioni in chiaro scuro. Dembelè, classe 1997, potrebbe ringiovanire totalmente l’attacco bianconero. Calciomercato Juventus, scambio Dembele Douglas Costa: la strategia di Paratici Dembelè, come detto, ringiovanirebbe la rosa bianconera e permetterebbe a Pirlo di puntare su un profilo intrigante dal punto di vista offensivo. Leggi anche:La Juve ha scelto Chiesa: colpo last-minute, ecco come sarà finanziato Douglas Costa, dal canto suo, sarebbe lieto di trasferirsi in ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 24 settembre 2020)DEMBELE DOUGLAS COSTA- Come riportato da “Tuttosport”,e Barcellona potrebbero lavorare sulloDembelè-Douglas Costa già nei prossimi giorni. Una mossa che permetterebbe ai due esterni offensivo di rigenerarsi dopo le ultime stagioni in chiaro scuro. Dembelè, classe 1997, potrebbe ringiovanire totalmente l’attacco bianconero.Dembele Douglas Costa: la strategia di Paratici Dembelè, come detto, ringiovanirebbe la rosa bianconera e permetterebbe a Pirlo di puntare su un profilo intrigante dal punto di vista offensivo. Leggi anche:La Juve ha scelto Chiesa: colpo last-minute,come sarà finanziato Douglas Costa, dal canto suo, sarebbe lieto di trasferirsi in ...

