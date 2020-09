Calciomercato Juventus | scambio con il Milan | accordo trovato

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 24 settembre 2020) NEWS– Novità in arrivo sul nuovo asse ditra? Il mercato della Juve guarda ao e dal capoluogo lombardo sembrerebbero ricambiare l’interesse grazie ad un’idea di, non l’unica delle ultime settimane per la Vecchia Signora, che potrebbe accontentare sia Andrea Pirlo che Stefano Pioli, condottieri delle due formazioni che, nonostante la rivalità sportiva sorta negli anni, potrebbero risultare alleate in sede di trattative. Fabio Paratici avrebbe così sondato il terreno con il club meneghino e la risposta non si sarebbe fatta attendere: i rossoneri non avrebbero dubbi e in vista di queste ultime settimane di entrate e uscite estive potremmo davvero vederne delle ...