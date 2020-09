Calciomercato Juventus, Rugani da Bielsa: il Leeds guarda avanti (Di giovedì 24 settembre 2020) Daniele Rugani della Juventus il nuovo colpo di Calciomercato per il Leeds? Nelle scorse ore si è discusso a lungo di un possibile coinvolgimento della formazione del Loco Bielsa per le possibilità in uscita, soprattutto verso la Premier League, del difensore bianconero. L’ex Empoli avrebbe infatti molto mercato oltremanica e le ultime notizie ci raccontano come in corsa potrebbero esserci club del calibro di Newcastle, Manchester City e West Ham. Nella bagarre per il classe ’94, però, secondo alcune ricostruzioni si sarebbe aggiunta anche la squadra dell’Elland Road, interessata a rinforzare il proprio reparto difensivo in vista dei prossimi mesi della stagione di Premier League. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Danieledellail nuovo colpo diper il? Nelle scorse ore si è discusso a lungo di un possibile coinvolgimento della formazione del Locoper le possibilità in uscita, soprattutto verso la Premier League, del difensore bianconero. L’ex Empoli avrebbe infatti molto mercato oltremanica e le ultime notizie ci raccontano come in corsa potrebbero esserci club del calibro di Newcastle, Manchester City e West Ham. Nella bagarre per il classe ’94, però, secondo alcune ricostruzioni si sarebbe aggiunta anche la squadra dell’Elland Road, interessata a rinforzare il proprio reparto difensivo in vista dei prossimi mesi della stagione di Premier League. LEGGI ANCHE:, colpo ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Morata è un giocatore della #Juventus: è ufficiale - tuttosport : ?? #Morata alla #Juve: ufficiale l'arrivo dall'#AtleticoMadrid ?? - SkySport : Morata: 'Non potevo dire di no alla Juventus: qui mi sento a casa, è come una famiglia' - DespricableMe : RT @tuttosport: #Juve, la #Premier su #Rugani: #Paratici non fa sconti - JUniverseoffic1 : ?? Se ci fosse del vero per lo scambio #Dembele #douglascosta firmerei subito. CALCIOMERCATO JUVENTUS -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, l’annuncio bomba terrorizza tutti: sarà vero? Juvenews.eu Juventus, Dybala torna ad allenarsi in gruppo: il suo rinnovo di contratto tuttavia non si sblocca ancora

Dybala ha ormai superato i problemi muscolari del finale della stagione scorsa. Nel frattempo però il suo rinnovo di contratto resta fermo ad un punto morto.

Arbitri, Napoli-Genoa sarà diretta da Sacchi

Gli arbitri della seconda di A. Gianpaolo Calvarese di Teramo è l'arbitro designato a dirigere Inter-Fiorentina, anticipo della 2/a giornata del campionato di serie A in programma sabato 26 settembre ...

Dybala ha ormai superato i problemi muscolari del finale della stagione scorsa. Nel frattempo però il suo rinnovo di contratto resta fermo ad un punto morto.Gli arbitri della seconda di A. Gianpaolo Calvarese di Teramo è l'arbitro designato a dirigere Inter-Fiorentina, anticipo della 2/a giornata del campionato di serie A in programma sabato 26 settembre ...