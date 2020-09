Calciomercato Juventus | Paratici tenta il colpo Muriel

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo valzer di punte in casa? Dopo l’infinita ma anche entusiasmante corsa per la maglia numero 9 dei bianconeri, una sfida alquanto interessante potrebbe aprirsi anche per il ruolo di vice-Morata. Se l’attaccante ex Atletico Madrid è riuscito a superare sul rettilineo finale del tracciato bianconero il suo rivale Dzeko, la corsa per una nuova punta sarebbe ancora tutta da decidere. Dopo una serie di voci sempre più insistenti in merito al possibile ritorno di Moise Kean dall’Everton, sarebbero sbucate nelle ultime ore alcune alternative sul taccuino di. Sono nomi non di primissima fascia ovviamente, ma che potrebbero comunque riscaldare il cuore dei supporter della Vecchia Signora a suon di gol. LEGGI ANCHE:, Rugani da Bielsa: il Leeds ...