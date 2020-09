Calciomercato Genoa, Faggiano non si ferma: dopo Pjaca e Badelj il ds punta Balotelli. I dettagli (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Genoa a lavoro per completare la rosa.dopo l’arrivo di Luca Pellegrini i rossoblù hanno bisogno almeno di altri due rinforzi: una punta e un difensore. Rimane, dunque, aperta la strada che potrebbe portare all'ingaggio di Mario Balotelli per il reparto offensivo, un nome che piace e non poco al patron Preziosi. Per quanto riguarda invece il reparto arretrato in cima alla lista del direttore sportivo Faggiano ci sarebbero Luperto e Ranocchia. Per entrambi i calciatori, però, il Genoa deve fare i conti con la concorrenza, in quanto i due giocatori sono fortemente corteggiati da Fiorentina e Parma. Sembra allontanarsi la possibilità di un ritorno di Sanabria in Liguria.Genoa, Faggiano: “Vi dico tutto su ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020) Ila lavoro per completare la rosa.l’arrivo di Luca Pellegrini i rossoblù hanno bisogno almeno di altri due rinforzi: unae un difensore. Rimane, dunque, aperta la strada che potrebbe portare all'ingaggio di Marioper il reparto offensivo, un nome che piace e non poco al patron Preziosi. Per quanto riguarda invece il reparto arretrato in cima alla lista del direttore sportivoci sarebbero Luperto e Ranocchia. Per entrambi i calciatori, però, ildeve fare i conti con la concorrenza, in quanto i due giocatori sono fortemente corteggiati da Fiorentina e Parma. Sembra allontanarsi la possibilità di un ritorno di Sanabria in Liguria.: “Vi dico tutto su ...

