Buon compleanno Maria Pia di Savoia | Claudio Martelli | Alessia Merz…

(Di giovedì 24 settembre 2020)Pia diMerz… …Sergio Lepri, Corrado Stajano, Italo Zilioli, Oscar Farinetti, Denise Pardo, Marco Tardelli, Riccardo Illy, Oreste Pastorelli, Dorina Vaccaroni, Chiara Noschese, Paolo Cattaneo, Ginevra Elkann, Emanuele Padella, Elena Lana, Alberto Zorzi, Kevin Ceccon, Giorgia Gianetiempo,Russo… Oggi, 24 settembre, compiono gli anni: Sergio Lepri, giornalista (centouno anni); Renzo Pigni, politico; Corrado Stajano, giornalista, scrittore; Raffaele Farina, cardinale, arcivescovo; Gianfranco Nocivelli, imprenditore, dirigente d’azienda;Pia di; Natale Bersani, ex calciatore; Pietro Testa, giornalista, poeta, scrittore; ...

juventusfc : Buon compleanno, Pablito! ?? - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Paolo #Rossi! L'articolo ???? - chetempochefa : “Educate i figli al fallimento.” Facciamo tanti auguri di buon compleanno a @RobertoSaviano, riascoltandolo a… - suonoblu : @HMQueenBee Buon compleanno! - _lvstinrealityy : @mayaloveslouis_ BUON COMPLEANNO HONEY. Ti meriti tutto il bene di questo mondo, ti auguro tanta felicità ?? *abbra… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

SettimanaSport.com

…Sergio Lepri, Corrado Stajano, Italo Zilioli, Oscar Farinetti, Denise Pardo, Marco Tardelli, Riccardo Illy, Oreste Pastorelli, Dorina Vaccaroni, Chiara Noschese, Paolo Cattaneo, Ginevra Elkann, Emanu ...Perché non festeggiare gli anni che passano con una o più torte di compleanno? Anche se siete a dieta, questo giorno è troppo speciale per poter stare in guardia da eventuali sgarri. Inoltre, potrete ...