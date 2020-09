Bufera Suarez, il rettore dell'Università di Perugia: "La verità sulla Juve e su Paratici" (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA - In relazione all'indagine all' esame di italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per stranieri di Perugia arrivano le parole del Prof. Maurizio Oliviero , Magnifico rettore dell'Ateneo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA - In relazione all'indagine all' esame di italiano sostenuto da Luisall'; per stranieri diarrivano le parole del Prof. Maurizio Oliviero , Magnifico'Ateneo ...

La telenovela Luis Suarez potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Secondo i media spagnoli, infatti, è stato trovato un principio di accordo tra Barcellona e Atletico Madrid per il trasferimento n ...

Bufera Suarez, il rettore dell'Università di Perugia: "La verità sulla Juve e su Paratici"

“Il mio ruolo nella vicenda si è limitato a mettere in contatto il club calcistico con l’Università per stranieri di Perugia. Sono stato contattato da un conoscente, attualmente impegnato nell’entoura ...

