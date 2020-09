Bucato pulito e sicuro: nasce il detersivo disinfettante con Presidio Medico Chirurgico (Di giovedì 24 settembre 2020) Un Bucato pulito e capace di eliminare il 99,99% di batteri e lieviti da oggi è possibile. nasce infatti il detersivo che pulisce e disinfetta allo stesso tempo. Non un semplice igienizzante, ma un detersivo con Presidio Medico Chirurgico*, registrato dal Ministero della Salute e di efficacia comprovata da specifici test di laboratorio. Realizzato da Madel S.p.a, Disinfekto Lavatrice è un prodotto unico nel suo genere e fa parte di Disinfekto, la linea completa di prodotti in grado di agire efficacemente e rispondere ad ogni esigenza di igiene e disinfezione della casa, del Bucato e della persona. Il nuovo prodotto è disponibile nel formato da 1320 ml che permette di eseguire 22 lavaggi. Disinfekto Lavatrice ... Leggi su newsagent (Di giovedì 24 settembre 2020) Une capace di eliminare il 99,99% di batteri e lieviti da oggi è possibile.infatti ilche pulisce e disinfetta allo stesso tempo. Non un semplice igienizzante, ma uncon*, registrato dal Ministero della Salute e di efficacia comprovata da specifici test di laboratorio. Realizzato da Madel S.p.a, Disinfekto Lavatrice è un prodotto unico nel suo genere e fa parte di Disinfekto, la linea completa di prodotti in grado di agire efficacemente e rispondere ad ogni esigenza di igiene e disinfezione della casa, dele della persona. Il nuovo prodotto è disponibile nel formato da 1320 ml che permette di eseguire 22 lavaggi. Disinfekto Lavatrice ...

A chi non piace l'odore di fresco emanato dagli abiti appena usciti dalla lavatrice? Sembrerà assurdo ma cominciare la giornata con indosso un indumento pulito fa sentire meglio all'istante. A molti, ...

Il sapone di Marsiglia è la soluzione ideale per avere stoviglie e bucato dei piccoli, e non solo, puliti e senza germi. Utilizzare il prodotto è semplice. In lavatrice possiamo aggiungere 2-3 ...

