Bonus Tv a rilento, domanda ferma al 6,5% dei 151 milioni a disposizione (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Bonus Tv va a rilento. È quanto emerge dai dati del Mise riportati dal Sole 24 Ore che riporta come al 16 settembre l’utilizzo dell’incentivo di 50 euro per le famiglie italiane con Isee inferiore a 20mila euro per acquistare televisori o decoder in grado di di ricevere trasmissioni Dvb-T2 – che sostituirà a partire da luglio 2022 il digitale terrestre di prima generazione – è stato di soli 9,8 milioni di euro sui 151 milioni di euro messi in campo dal Governo. Si tratta del 6,5% del totale. Ad oggi risultano infatti erogati 196.644 contributi – 175.508 per l’acquisto di televisori e 21.136 per i decoder – a fronte di 12,77 milioni di famiglie (il 57,6% del totale) non ancora pronte al passaggio tecnologico secondo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – IlTv va a. È quanto emerge dai dati del Mise riportati dal Sole 24 Ore che riporta come al 16 settembre l’utilizzo dell’incentivo di 50 euro per le famiglie italiane con Isee inferiore a 20mila euro per acquistare televisori o decoder in grado di di ricevere trasmissioni Dvb-T2 – che sostituirà a partire da luglio 2022 il digitale terrestre di prima generazione – è stato di soli 9,8di euro sui 151di euro messi in campo dal Governo. Si tratta del 6,5% del totale. Ad oggi risultano infatti erogati 196.644 contributi – 175.508 per l’acquisto di televisori e 21.136 per i decoder – a fronte di 12,77di famiglie (il 57,6% del totale) non ancora pronte al passaggio tecnologico secondo ...

