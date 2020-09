Bonus tiroide: il nuovo assegno mensile dell’Inps. Come riceverlo? (Di giovedì 24 settembre 2020) Il “Bonus tiroide” è un assegno mensile che può variare dai 286 euro ai 550 in base a problemi legati alla tiroide. Cos’è e Come è possibile riceverlo? L’Inps lancia il “Bonus tiroide“, un assegno mensile che può variare dai 286 euro ai 550 in base a problemi legati appunto alla tiroide. Per ottenere questo Bonus è indispensabile superare la visita medica della commissione dell’Inps. L’Istituto Nazionale di Previdenza ha voluto così tutelare tutti i cittadini affetti da problemi alla tiroide, ovvero carcinomi tiroidei, gozzo, ... Leggi su zon (Di giovedì 24 settembre 2020) Il “” è unche può variare dai 286 euro ai 550 in base a problemi legati alla. Cos’è eè possibile? L’Inps lancia il ““, unche può variare dai 286 euro ai 550 in base a problemi legati appunto alla. Per ottenere questoè indispensabile superare la visita medica della commissione dell’Inps. L’Istituto Nazionale di Previdenza ha voluto così tutelare tutti i cittadini affetti da problemi alla, ovvero carcinomii, gozzo, ...

