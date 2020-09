Bollettino, dati allarmanti: schizzano i contagi, paura in otto regioni (Di giovedì 24 settembre 2020) Nessuna regione a contagi zero nelle ultime 24 ore in Italia: gli attualmente positivi sono 46.780, in aumento di 666 rispetto ai 46.114 di ieri. Secondo il Bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute, la regione in cui nell'ultima giornata si sono registrati più nuovi casi è il Veneto con 248, seguito da Lazio con 230 contagi, Lombardia con 229, Campania con 195, Toscana con 156, Sicilia con 125, Piemonte con 104, Liguria con 102 ed Emilia-Romagna con 99, in Sardegna 66 nuovi casi. La regione con meno contagi è la Valle d'Aosta, che ne registra 3, seguita dal Molise con 4 e da Calabria e Basilicata con 9. Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Nessuna regione azero nelle ultime 24 ore in Italia: gli attualmente positivi sono 46.780, in aumento di 666 rispetto ai 46.114 di ieri. Secondo ilquotidiano diffuso dal ministero della Salute, la regione in cui nell'ultima giornata si sono registrati più nuovi casi è il Veneto con 248, seguito da Lazio con 230, Lombardia con 229, Campania con 195, Toscana con 156, Sicilia con 125, Piemonte con 104, Liguria con 102 ed Emilia-Romagna con 99, in Sardegna 66 nuovi casi. La regione con menoè la Valle d'Aosta, che ne registra 3, seguita dal Molise con 4 e da Calabria e Basilicata con 9.

