Bollettino Covid-19: la situazione odierna in Italia

Dal Bollettino Covid-19 emergono anche oggi dati non rassicuranti. Aumentano i morti (+23) e i positivi (+666). Di seguito i dati relativi a oggi, 24 settembre 2020

Il nuovo Bollettino Covid-19 è stato diramato dal Ministero della Salute. Di seguito i dati relativi a oggi, 24 settembre, 2020 su casi totali di Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive.

I dati

+1786 su 108019 tamponi (ieri +1640 su 103696) di cui 829 casi da screening
• MORTI +23 (ieri +20)
• GUARITI +1097 (ieri +995)
• TER INT +2 (ieri +5, tot 246)
• RICOVERI +73 (ieri +54, tot 2731)
• POSITIVI +666 (ieri +625, tot 46780)

Di oggi la notizia che è risultato positivo al Covid anche il giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic.

