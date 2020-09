Bollettino Coronavirus del 24 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 settembre 2020) In data 24l’incremento nazionale dei casi è +0,59% (ieri +0,54%) con 304.323 contagiati totali, 221.762 dimissioni/guarigioni (+1.097) e 35.781 deceduti (+23); 46.780 infezioni in corso (+666). Elaborati 108.019 tamponi (ieri 103.696); 1.786 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,65% (ieri 1,58%). Ricoverati con sintomi 2.731 (+73); terapie intensive +2 (246). Nuovi casi soprattutto in: Veneto 248; Lazio 230; Lombardia 229; Campania 195; Toscana 156; Sicilia 125; Piemonte 104; Liguria 102; Emilia Romagna 99; Puglia 73; Sardegna 66. In Lombardia curva +021% (ieri +0,18%) con 21.639 tamponi (ieri 22.805 ) e 229 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,05% (ieri 0,85%); 105.455 contagiati totali; ricoverati -5 (303); terapie intensive -2 (31); 10 decessi (16.935). La settimana di rilevazione in corso (periodo compreso tra il 19 e il 25 ...