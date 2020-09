Boateng lascia la Fiorentina: sarà un nuovo giocatore del Monza di Berlusconi e Galliani (Di giovedì 24 settembre 2020) Kevin Prince Boateng lascia la Fiorentina e riparte dal Monza di Berlusconi e Galliani. Colpo chiuso: le ultime Leggi su 90min (Di giovedì 24 settembre 2020) Kevin Princelae riparte daldi. Colpo chiuso: le ultime

Kevin Prince Boateng cambia maglia e va a giocare in Serie B. Secondo quello che riporta Sky, nella notte il giocatore ha raggiunto l’accordo per passare al Monza, il club di cui è proprietario Silvio ...

Fede & Gaetà, talenti viola da difendere sul mercato

Chiesa e Castrovilli hanno costruito la vittoria di ieri sera contro il Torino. La battuta di Commisso al centrocampista, le parole di Pradè sull’esterno… Generazione di fenomeni, di cui uno con la 10 ...

