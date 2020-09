Biraghi: «Conte è un martello. Se segnassi contro l’Inter non esulterei» (Di giovedì 24 settembre 2020) Cristiano Biraghi ha parlato in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport: queste le parole dell’esterno viola Tornato alla Fiorentina in estate dopo il prestito all’Inter, Cristiano Biraghi ha parlato sul Corriere dello Sport in vista della sfida con i nerazzurri. FIORENTINA – «Sono pronto a dare il massimo per la maglia viola, mi piacerebbe segnare, ma contro l’Inter non esulterei. Tutti sanno cosa ha rappresentato per me questa squadra: non sarebbe una mancanza di rispetto verso la Fiorentina. Credo semplicemente che nessuno dovrebbe mai rinnegare i propri valori. La mia ambizione più grande è quella di vincere: perché no, con la Fiorentina». INTER – «Ci aspetta una sfida complicata. Avremo di fronte un avversario molto solido che sta ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Cristianoha parlato in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport: queste le parole dell’esterno viola Tornato alla Fiorentina in estate dopo il prestito all’Inter, Cristianoha parlato sul Corriere dello Sport in vista della sfida con i nerazzurri. FIORENTINA – «Sono pronto a dare il massimo per la maglia viola, mi piacerebbe segnare, mal’Inter non. Tutti sanno cosa ha rappresentato per me questa squadra: non sarebbe una mancanza di rispetto verso la Fiorentina. Credo semplicemente che nessuno dovrebbe mai rinnegare i propri valori. La mia ambizione più grande è quella di vincere: perché no, con la Fiorentina». INTER – «Ci aspetta una sfida complicata. Avremo di fronte un avversario molto solido che sta ...

