Berlusconi senatore a vita e Prodi al Quirinale | Conte | «Non partecipo a giochi di potere Penso solo all’Italia»

«A me interessa dove sarà l'Italia nel 2023. Penso solo a questo. Non partecipo ad altri giochi, non concorro ad altri incarichi», queste le recenti dichiarazioni del premier Giuseppe Conte, che ha così negato di avere delle mire politiche verso il Quirinale. «Se riusciremo a rendere il Paese più veloce, più moderno, più verde, più digitale, se riusciremo a ridurre disuguaglianze e divari territoriali, potrò guardare con soddisfazione al lavoro svolto», ha rimarcato il presidente del Consiglio.

L’imperativo del momento dunque per Conte è riuscire a spendere al meglio i soldi dell’Europa destinati all’Italia. Incombenza tutt’altro che facile: per la prima volta il nostro Paese sarà un benefic ...

Elezioni regionali, il dramma di Forza Italia: dimezza i voti, il tracollo in Campania

Il segno dei tempi lo dà il silenzio di Silvio Berlusconi. Mai prima d’ora il Cavaliere aveva rinunciato a far sentire la propria voce all’indomani di un’importante tornata elettorale. E la convalesce ...

