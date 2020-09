Berlinguer: «Corona a Cartabianca?», la replica della giornalista dopo gli insulti di ieri sera (Di giovedì 24 settembre 2020) Rivedremo Mauro Corona a Cartabianca, la settimana prossima? «Questo lo lascio un po’ in sospeso, perché effettivamente ieri ha esagerato, per quanto io sia preparata alle sue uscite. Francamente ha esagerato e senza un motivo preciso». Ha risposto così Bianca Berlinguer alla domanda di Tommaso Labate e Massimo Cervelli, intervenendo su Rai Radio2 a Non è un paese per giovani. Tornando sullo scontro di ieri con lo scrittore Mauro Corona, ospite fisso del suo programma: «Fa parte un po’ del rapporto tra me e Corona, lui come sempre ha esagerato e gli ho risposto quello che pensavo fosse giusto rispondere», ha detto la giornalista. Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 24 settembre 2020) Rivedremo Mauro, la settimana prossima? «Questo lo lascio un po’ in sospeso, perché effettivamenteha esagerato, per quanto io sia preparata alle sue uscite. Francamente ha esagerato e senza un motivo preciso». Ha risposto così Biancaalla domanda di Tommaso Labate e Massimo Cervelli, intervenendo su Rai Radio2 a Non è un paese per giovani. Tornando sullo scontro dicon lo scrittore Mauro, ospite fisso del suo programma: «Fa parte un po’ del rapporto tra me e, lui come sempre ha esagerato e gli ho risposto quello che pensavo fosse giusto rispondere», ha detto la

