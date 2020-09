Bellanova: 'Agroalimentare centrale in politiche spesa Recovery fund (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo impegnati affinchè il sistema Agroalimentare sia centrale nelle politiche di spesa del Recovery fund. E' un punto essenziale, 209 miliardi di dotazione possono essere la spina dorsale per il rilancio del nostro Paese". Così Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali intervenendo oggi in video collegamento alla presentazione del Rapporto 'L'industria alimentare italiana oltre il Covid-19 – Competitività, impatti socio-economici, prospettive', redatto da Nomisma per Centromarca e Ibc "Sono risorse -ha sottolineato Bellanova- che non possono essere sprecate ma che devono essere capaci di creare qualità durevole, ricadute a lungo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo impegnati affinchè il sistemasianelledidel. E' un punto essenziale, 209 miliardi di dotazione possono essere la spina dorsale per il rilancio del nostro Paese". Così Teresa, ministro delleagricole, alimentari e forestali intervenendo oggi in video collegamento alla presentazione del Rapporto 'L'industria alimentare italiana oltre il Covid-19 – Competitività, impatti socio-economici, prospettive', redatto da Nomisma per Centromarca e Ibc "Sono risorse -ha sottolineato- che non possono essere sprecate ma che devono essere capaci di creare qualità durevole, ricadute a lungo ...

