Pochi giorni fa è stato il compleanno della showgirl Belen Rodriguez. Dalle foto che ha pubblicato su Instagram, una fan è certa che le manchi l'ex marito. La sua risposta non lascia dubbi. Subito dopo il lockdown, Belen Rodirguez e Stefano De Martino si sono lasciati. A voler porre fine alla relazione, è stato il … L'articolo Belen Rodriguez: "I miei occhi ridono, vedete solo quello che volete vedere" Curiosauro.

