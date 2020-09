Bce: Pil mondiale a -3,8% nel 2020. A livello europeo crolla la Spagna: -18% nel secondo trimestre. Italia a -12%, Francia -13% (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Secondo le proiezioni macroeconomiche formulate a settembre 2020 dagli esperti della Bce, il Pil mondiale in termini reali (esclusa l’area dell’euro) quest’anno si ridurrà del 3,7 per cento e aumenterà del 6,2 per cento nel 2021 e del 3,8 per cento nel 2022. Lo afferma la Bce nel bollettino economico.NEL SECONDO TRIMESTRE PIL SPAGNA -18,5%, FRANCIA -13,8, ITALIA -12,4, GERMANIA -9,7% Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Secondo le proiezioni macroeconomiche formulate a settembre 2020 dagli esperti della Bce, il Pil mondiale in termini reali (esclusa l’area dell’euro) quest’anno si ridurrà del 3,7 per cento e aumenterà del 6,2 per cento nel 2021 e del 3,8 per cento nel 2022. Lo afferma la Bce nel bollettino economico.NEL SECONDO TRIMESTRE PIL SPAGNA -18,5%, FRANCIA -13,8, ITALIA -12,4, GERMANIA -9,7%

zazoomblog : Bce “Rimbalza Pil nel 3^ trimestre ma ancora incertezze per pandemia” - #“Rimbalza #trimestre #ancora - tvbusiness24 : Dalla Bce dati positivi: il Pil dell’Eurozona nel terzo trimestre a +8,4%. - StreetNews24 : Le proiezioni indicano una crescita annua in termini reali pari al -8,0% nel 2020, al 5,0% nel 2021 e al 3,2% nel 2… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: La #Bce stima il #Pil dell'Eurozona nel terzo trimestre a +8,4% #ANSA - Agenzia_Dire : La #pandemia a livello economico continua a essere fonte di incertezza per tutto il mondo: ecco cosa dice il bollet… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce Pil Pil, Bce rivede a rialzo stima 2020 Adnkronos Bce "Rimbalza Pil nel 3^ trimestre, ma ancora incertezze per pandemia"

FRANCOFORTE (ITALPRESS) - Nel secondo trimestre del 2020 il PIL in termini reali dell'area dell'euro ha subito una contrazione dell'11,8 per cento sul periodo precedente. Lo evidenzia la Banca Central ...

Bce: tassi BTP e titoli Eurozona in calo grazie a mix sostegni monetari e di bilancio con Next Generation EU

"Nel periodo in esame i rendimenti sui titoli di Stato a lungo termine sono diminuiti nelle maggiori aree economiche" del mondo. Lo rileva la Bce nel suo bollettino economico. "Il rendimento ponderato ...

FRANCOFORTE (ITALPRESS) - Nel secondo trimestre del 2020 il PIL in termini reali dell'area dell'euro ha subito una contrazione dell'11,8 per cento sul periodo precedente. Lo evidenzia la Banca Central ..."Nel periodo in esame i rendimenti sui titoli di Stato a lungo termine sono diminuiti nelle maggiori aree economiche" del mondo. Lo rileva la Bce nel suo bollettino economico. "Il rendimento ponderato ...