Bayern Monaco-Siviglia | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di giovedì 24 settembre 2020) Stasera alle 21 alla Puskas Arena di Budapest si gioca la finale di Supercoppa Europea tra. Stadio aperto al 30% della capienza Questa sera a Budapest in Ungheria andrà in scena la finale di Supercoppa Europea tra. Il primo trofeo europeo della stagione segnerà anche il ritorno dei tifosi allo stadio in uninternazionale. La Puskas Arena infatti sarà aperta al 30% all’accesso degli spettatori. “La Supercoppa sarà la partita più sicura di sempre”, ha dichiarato il presidente della Uefa Ceferin. I baveresi arrivano in finale da vincitori della Champions League grazie alla vittoria contro il Psg, mentre ilha battuto in finale di Europa ...