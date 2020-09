Bayern Monaco-Siviglia 2-1 | Javi Martinez decide la Supercoppa Europea

Leggi su zon

(Di venerdì 25 settembre 2020) A Budapest,finisce con il trionfo dei bavaresi ai tempi supplementari.un gol dial 104′, en-plein per i bavaresi Un gol dial minuto 104latrain favore dei bavaresi. La squadra allenata da Flick conquista l’ennesimo titolo del 2020, dopo aver ottenuto Bundesliga, DFB Pokal e Champions League. Eppure sono stati gli spagnoli a passare per primi in vantaggio. Al 12′ viene atterrato in area Rakitic da Alaba: dal dischetto, Ocampos spiazza Neuer e fa gioire la panchina di Lopetegui. I bavaresi fanno molta fatica per scardinare la ...