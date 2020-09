Bayern Monaco Siviglia 1-1 LIVE | squadre negli spogliatoi INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Alla Puskas Arena, la finale di Supercoppa Europea tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Puskas Arena”,si affrontano nella finale della Supercoppa Europea 2020 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 11′ Rigore per il– Rakitic viene steso in area da Alaba: l’arbitro indica il dischetto 13′ Gol Ocampos – L’esterno delspiazza Neuer dagli undici metri 22′ Occasione Muller – Il tedesco riceve dalla destra e tenta il tiro piazzato da distanza ravvicinata, provvidenziale la deviazione di ...